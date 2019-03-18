В Харьковской области растет количество заболевших корью

В течение 11-й недели 2019 года в Украине корью заболели 2146 человек - 1044 взрослых и 1102 ребенка.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Всего в период с 28 декабря 2018 до 14 марта 2019 корью в Украине заболело 30794 человека - 13 825 взрослых и 16 969 детей.

С начала года от осложнений кори умерло одиннадцать человек.

Последней жертвой стала 9-летняя девочка, которая умерла в Ровенской области от осложнений кори 16 марта.

Единственной надежной защитой от кори является прививка, отмечают медики.

Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. В случае пропуска плановой вакцинации необходимо как можно быстрее наверстать прививки.

Вследствие роста уровня вакцинации в большинстве областей еженедельно фиксируют уменьшение количества новых случаев кори.

В то же время в шести регионах показатели заболеваемости растут: это Киевская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская и Харьковская области, а также город Киев.

Именно в столице на прошлой неделе зафиксировали больше всего новых случаев заболеваний корью.

По данным медиков, все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 7 марта в Украине было 1173915 доз.

Специалисты обращают внимание на то, что сделать прививки вакцинами, закупленными за государственный счет, можно ТОЛЬКО в коммунальных ( «государственных») учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную помощь. Направлять на прививки могут семейные врачи, терапевты и педиатры.

Если в кабинете прививок говорят, что вакцины нет, специалисты рекомендуют обращаться к главному врачу медучреждения для выяснения причины.

Если главный врач не может сообщить необходимую информацию, то необходимо обращаться в департамент / управление здравоохранения в области, сообщили в МОЗ.