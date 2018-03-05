В Харьковской области разоблачили незаконный «семейный бизнес»: изъято более тонны суррогатного алкоголя

В Харьковской области правоохранители пресекли деятельность двух подпольных цехов, в которых семья из Чугуева незаконно производила суррогатный алкоголь.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации и.о. руководителя местной прокуратуры Андрея Кравченко, задержали 3 жителей Чугуева - 37-летнюю женщину, ранее судимую за незаконное изготовление подакцизных товаров, ее 43-летнюю сестру и 23-летнего племянника.

Всем им объявлено подозрение по ч.3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление алкогольных напитков из недоброкачественного сырья, представляющего угрозу для жизни и здоровья людей).

«Свои подпольные цеха по изготовлению суррогата сестры устроили в арендованных гаражах, расположенных на территории Харькова и Чугуева. По предварительным данным, члены «семейного бизнеса» разводили этиловый спирт водой, добавляли ароматизаторы и красители. Напитки сбывали через свою клиентскую базу. Продукция, как правило, попадала на полки кафе и так называемые «наливайки», - рассказал А. Кравченко.

На территории подпольных цехов правоохранители обнаружили и изъяли более 1 тонны суррогатного алкоголя.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.