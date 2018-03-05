В Харьковской области разоблачили незаконный «семейный бизнес»: изъято более тонны суррогатного алкоголя

05 марта 2018 г. 16:44
176 просмотров

В Харьковской области правоохранители пресекли деятельность двух подпольных цехов, в которых  семья из Чугуева незаконно производила суррогатный алкоголь.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации и.о. руководителя местной прокуратуры Андрея Кравченко, задержали 3 жителей  Чугуева - 37-летнюю женщину, ранее судимую за незаконное изготовление подакцизных товаров, ее 43-летнюю сестру и 23-летнего племянника.

 Всем им объявлено подозрение по ч.3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление алкогольных напитков из недоброкачественного сырья, представляющего угрозу для жизни и здоровья людей).

«Свои подпольные цеха по изготовлению суррогата сестры устроили в арендованных гаражах, расположенных на территории Харькова и Чугуева. По предварительным данным, члены «семейного бизнеса» разводили этиловый спирт водой, добавляли ароматизаторы и красители. Напитки сбывали через свою клиентскую базу. Продукция, как правило, попадала на полки кафе и так называемые «наливайки», - рассказал А. Кравченко.  

На территории подпольных цехов правоохранители обнаружили и изъяли  более 1 тонны суррогатного алкоголя.  

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.