В Харьковской области разыскали пропавшего 15-летнего подростка

В Харьковской области полицейские разыскали пропавшего подростка, страдающего аутизмом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 30 августа около 22:00 в полицию поступило сообщение от жительницы села Малая Рогозянка Золочевского района области. Женщина рассказала о том, что около 21:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ее 15-летний сын. Женщина отметила, что парень страдает аутизмом и раньше никогда не уходил из дома на длительное время.

На поиски пропавшего был ориентирован личный состав полиции.

Полицейские нашли подростка около 11:00 на следующий день в поселке Солоницевка.

Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

Работники полиции доставили парня домой и передали его матери. В отношении женщины полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также с парнем и его матерью полицейские провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.