В Харьковской области рецидивист, который из-за спиртного убил мужчину, снова сел за решетку

В Харьковской области суд признал виновным 31-летнего неоднократно судимого жителя с. Пархомовка Краснокутского района в умышленном убийстве односельчанина (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Следствие установило, что в августе 2016 года компания из 5 мужчин пришла в гости к потерпевшему. Гости вместе с хозяином выпивали во дворе дома.

Около 23 часов хозяин забрал со стола бутылку с самогоном, сказал гостям, что всем время расходиться по домам и ушел в дом.

Четверо гостей попрощались, а вот пятому хотелось продолжения застолья.

Злоумышленник пошел за хозяином, толкнул на пол и избил его ногами по лицу, требуя отдать алкоголь. После избиения потерпевший поднялся и пошел в спальню, где сел в кресло, чтобы прийти в себя. Не получив бутылку, гость пошел на кухню, взял нож и ударил им мужчину в сердце.

От полученных травм хозяин дома скончался.

Убийца стер свои отпечатки пальцев с ножа и посуды и убежал.

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, суд назначил мужчине наказание в виде 7,5 лет лишения свободы.