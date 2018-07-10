В Харьковской области рецидивисту, который пронес в своем теле наркотики в СИЗО, добавили срок за решеткой

Суд признал виновным 28-летнего неоднократно судимого жителя Близнюковского района, который пронес в своем теле в следственный изолятор каннабис, в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 309 УК Украины ).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В апреле текущего года суд приговорил злоумышленника за совершение хулиганства и кражи к 8 годам лишения свободы.

Кроме того, в Близнюковском районном суде области продолжалось рассмотрение дела по обвинению мужчины в совершении кражи, соединенной с проникновением в жилище.

Мужчина находился под стражей в Харьковском учреждении исполнения наказаний (№ 27)" (СИЗО).

На время судебного рассмотрения арестованного этапировали в Близнюковский райсуд с последующим содержанием в изоляторе временного содержания в Лозовой.

По возвращении в харьковский СИЗО в мае этого года сотрудники изолятора обнаружили у злоумышленника тубус с 44 граммами марихуаны.

Как сообщается, по совокупности приговоров суд назначил рецидивисту окончательное наказание в виде 8 лет и 3 месяцев лишения свободы.