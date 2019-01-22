В Харьковской области рецидивисты, сделавшие инвалидом парня, отправились за решетку

В Харьковской области двух ранее судимых местных жителей признали виновными в покушении на убийство из корыстных побуждений по предварительному сговору, разбое с нанесением тяжких телесных повреждений и незаконном завладении паспортом (ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 357 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, в конце января 2017 года в Купянске осужденные жестоко избили случайного прохожего. Нетрезвые злоумышленники набросились на 21-летнего парня на остановке общественного транспорта из-за того, что потерпевший сделал замечание одному из злоумышленников, который отправлял свои естественные потребности прямо на остановке. После этого рецидивист набросился на парня с битой. Нападающий бил жертву по голове, а его товарищ наблюдал, чтобы их никто не заметил.

Остановил разбойников лишь шум, который подняли студенты соседнего общежития - двое ребят увидели драку в окно и начали кричать и свистеть. Вахтер общежития вызвала на место происшествия полицию.

В это время злоумышленники, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, обыскали карманы жертвы, забрали его телефон и паспорт и скрылись.

В результате полученных травм парень три недели провел в коме. Чтобы спасти ему жизнь, врачи провели 5 сверхсложных операций. До сих пор потерпевший не может самостоятельно передвигаться и разговаривать, нуждаясь в постоянном лечении и реабилитации.

26-летнего преступника суд приговорил к 11 годам лишения свободы, его 30-летнему сообщнику определили наказание в виде 10 лет за решеткой. Обоим - с конфискацией имущества.