В Харьковской области ревнивец, расстрелявший жену и ее любовника, получил пожизненный тюремный срок

18 декабря 2018 г. 9:30
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Харьковский апелляционный суд оставил в силе приговор первой судебной инстанции 38-летнему мужчине, расстрелявшему бывшую гражданскую жену с любовником.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Ранее приговором Красноградского районного суда области мужчину признали виновным в убийстве двух лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и приговорили к пожизненному лишению свободы.

Напомним, в сентябре 2016 года в селе Мажарка Кегичевского района около 7 лет осужденный жил в гражданском браке с 24-летней женщиной. В семье часто возникали ссоры, мужчина систематически избивал сожительницу и угрожал убить.

Не выдержав издевательств, женщина ушла от него к другому мужчине. Когда ревнивец узнал об этом, он пришел в дом соперника и через окно начал стрелять в любовников из охотничьего ружья. Хозяин дома пытался спрятаться в гараже, однако злоумышленник догнал его и расстрелял в упор.

Затем убийца вернулся в дом и добил женщину, которая на тот момент уже истекала кровью от огнестрельного ранения.

После жестокой расправы мужчина спокойно пошел к родителям, где его в тот же вечер задержали правоохранители.

На приговор первой инстанции осужденный подал апелляционную жалобу, однако Харьковский апелляционный суд не смягчил убийце наказание.

За двойное убийство мужчина проведет остаток жизни за решеткой.

 

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