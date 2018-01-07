В Харьковской области с начала года выявили в продаже 23 кг рыбы неизвестного качества

С начала 2018 года с целью предотвращения реализации рыбной продукции без сопроводительных документов работники Госпродпотребслужбы провели 83 обследования субъектов хозяйственной деятельности, сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Мероприятия проводятся в целях недопущения возникновения и распространения на территории Харьковской области случаев заболевания острыми кишечными заболеваниями и пищевых отравлений и профилактики ботулизма.

Работники службы приостановили обращение 23 кг рыбы и рыбной продукции, реализация которой осуществлялась без соответствующих документов.

С субъектами хозяйствования провели разъяснительную работу по личной ответственности за реализацию некачественной и неизвестного происхождения рыбы и рыбной продукции.