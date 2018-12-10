В Харьковской области семьи четырех погибших защитников Донбасса получили земельные участки

В Харьковской области члены семей четырех участников боевых действий, погибших в ходе АТО и ООС на востоке Украины при защите суверенитета страны, для ведения личного крестьянского хозяйства получили в собственность земельные участки.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, с семьями погибших участников ООС встретился исполняющий обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области Василий Саранча.

«Земельные наделы получили: дочь Сергея Шевченко, матери Сергея Клюева и Николая Белоцерковца, а также родители Андрея Новака. Мы склоняем головы перед героизмом и самоотверженностью этих ребят. Их храбрость и любовь к Родине - достойный пример всем нам», - отметил Василий Саранча.

Во время встречи присутствующие после минуты молчания вспомнили поименно каждого бойца:

Шевченко Сергей Павлович, 1974 года рождения, гранатометчик 58-й отдельной механизированной бригады, погиб 23 ноября 2017 года. Указом Президента Украины №42/2018 от 26.02.2018 года за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга Сергей посмертно награжден орденом «За мужество» III степени;

Клюев Сергей Борисович, 1977 года рождения, солдат, заместитель командира взвода 92-й отдельной механизированной бригады, умер от ран, полученных на Донбассе, 21 мая 2015 года;

Белоцерковец Николай Анатольевич, солдат, водитель 54-й отдельной механизированной бригады, умер от ран 26 марта 2017 года в ожоговом отделении второй городской больницы Днепра. Ему было всего 26 лет.

Новак Андрей Сергеевич, капитан, старший офицер пограничной оперативно-розыскной группы пограничной комендатуры Луганского пограничного отряда, родился в 1981 году в г. Луганске, погиб 14 декабря 2014 года в пгт Новоайдаре Луганской области.