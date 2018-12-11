В Харьковской области семья наркодельцов получила тюремные сроки

В Красноградсклм районе суд признал виновными в наркосбыте (ч. 3 ст. 307 УК Украины) двух участников преступной группы - 32-летнего мужчину и 35-летнюю женщину.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установлено, житель Кегичевки организовал наркобизнес, к которому привлек свою 35-летнюю сожительницу, а также 19-летнего ухажера несовершеннолетней дочери.

В июле-ноябре 2017 сообщники сбывали метамфетамин и каннабис среди наркозависимых.

Как установили правоохранители, организатор лично изготавливал наркотики и психотропы, женщина заказывала и покупала через интернет необходимые медпрепараты.

Еще один участник группы занимался сбытом наркотиков.

Чтобы их не разоблачили, наркодельцы конспирировались. В частности, встречи с покупателями всегда проходили на нейтральной территории.

В своих телефонных разговорах они употребляли понятный только им сленг. Так, психотропы они называли «яблоками», а каннабис - «чаем».

Задержали участников преступной группы после нескольких оперативных закупок.

Во время обысков в доме организатора наркобизнеса изъяли почти 70 г каннабиса, около 10 г вещества, содержащего метамфетамин, а также прекурсоры для изготовления наркотиков.

Суд назначил организатору группы наказание в виде 10 лет лишения свободы, его сообщнице суд дал 9 лет, оба срока - с конфискацией имущества.

19-летнего наркодельца, который признался в содеянном и активно сотрудничал со следствием, осудили в мае этого года.

Он получил 5 лет за решеткой с конфискацией имущества.