В Харьковской области семья наркодельцов получила тюремные сроки

11 декабря 2018 г. 17:21
1 просмотр

В Красноградсклм районе суд признал виновными в наркосбыте (ч. 3 ст. 307 УК Украины) двух участников преступной группы - 32-летнего мужчину и 35-летнюю женщину.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установлено, житель Кегичевки организовал наркобизнес, к которому привлек свою 35-летнюю сожительницу, а также 19-летнего ухажера несовершеннолетней дочери. 

В июле-ноябре 2017 сообщники сбывали метамфетамин и каннабис среди наркозависимых.

Как установили правоохранители, организатор лично изготавливал наркотики и психотропы, женщина заказывала и покупала через интернет необходимые медпрепараты. 

Еще один участник группы занимался сбытом наркотиков.

Чтобы их не разоблачили, наркодельцы конспирировались. В частности, встречи с покупателями всегда проходили на нейтральной территории. 

В своих телефонных разговорах они употребляли понятный только им сленг. Так, психотропы они называли «яблоками», а каннабис - «чаем».

Задержали участников преступной группы после нескольких оперативных закупок. 

Во время обысков в доме организатора наркобизнеса изъяли почти 70 г каннабиса, около 10 г вещества, содержащего метамфетамин, а также прекурсоры для изготовления наркотиков.

Суд назначил организатору группы наказание в виде 10 лет лишения свободы, его сообщнице  суд дал 9 лет, оба срока - с конфискацией имущества.

 19-летнего наркодельца, который признался в содеянном и активно сотрудничал со следствием, осудили в мае этого года. 

Он получил 5 лет за решеткой с конфискацией имущества.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.