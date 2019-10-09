В Харьковской области создали управление Государственной службы качества образования

В Харьковской области создано управление Государственной службы качества образования

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Территориальный орган будет выполнять ряд функций, среди которых, в частности - аудит учебных заведений и сертификация педагогических работников.

Как отметил председатель Государственной службы качества образования Руслан Гурак, приоритетными задачами Государственной службы качества образования Украины и ее территориальных органов являются максимальная поддержка учебных заведений, их руководителей и учредителей по развитию эффективной системы обеспечения качества образования.

Управление службы в Харьковской области возглавила Светлана Вольянская, которая до назначения работала проректором по научно-методической работе Харьковской академии непрерывного образования.

Среди полномочий, которые будет осуществлять управление, значатся:

- проведение институционального аудита учебных заведений;

- предоставление рекомендаций учебным заведениям (кроме вузов) по организации и функционированию внутренней системы обеспечения качества образования;

- участие в сертификации педагогических работников в части изучения практического опыта их работы;

- осуществление государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений (кроме вузов) по соблюдению ими требований законодательства об образовании и выдача обязательных к исполнению предписаний по устранению выявленных нарушений;

- изучение работы органов местного самоуправления по вопросам реализации ими образовательной политики по обеспечению качества образования на соответствующей территории в соответствии с законодательством об образовании;

- контроль за ведением учета детей школьного возраста в части осуществления структурными подразделениями местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления полномочий, определенных законом.

Юридический адрес управления: г. Харьков, ул. Пушкинская, 79/1.