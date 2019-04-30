В Харьковской области спасли котенка, попавшего в металлическую ловушку

30 апреля 2019 г. 14:10
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В Харьковской области неравнодушные люди спасли котенка, попавшего в металлическую трубу забора.

Как сообщили в Службе спасения животных, проходя возле здания  музыкальной школы в Лозовой, люди услышали мяуканье котенка.

Оказалось, что животное находится внутри металлического ствола забора.

Простыми усилиями котенка невозможно было достать, потому что он сидел в трубе на глубине 1,5 метра.

Дело было на Пасху - праздничный выходной день, и школа была закрыта. Других людей поблизости не оказалось.

Поэтому жители начали звонить в различные службы, позвонили и в  Службу спасения животных.

«Так как действовать надо было очень быстро, мы помогали им онлайн. Вместе с людьми нам удалось вызвать на место полицию и ГСЧС. У команды ГСЧС получилось достать котенка, даже не разрушая забор. Они отметили, что он сам не мог там оказаться. Вероятно, его туда кто-то забросил», - рассказали волонтеры.

По факту жестокого обращения с животными активисты написали заявление в полицию.

Спасенному котенку 1,5 месяца. Это девочка, ее назвали Сара.

Сейчас малышка находится у харьковских волонтеров, и ей ищут семью.

 

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