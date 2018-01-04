В Харьковской области сын ударил ножом отца

В полицию поступила информация о доставке в местную больницу 54-летнего мужчины с колото-резаным ранением ноги, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители разоблачили в совершении преступления 29-летнего жителя села Нагорное, который является сыном потерпевшего.

Полицейские установили, что повреждения молодой человек нанес отцу, будучи нетрезвым.

Следственным отделом Зачепиловского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.