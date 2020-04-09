В Харьковской области - три новых подозрения на заболевание коронавирусом

В Харьковской области за последние сутки зафиксированы три новых подозрения на коронавирус. Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер.
«Есть такая статистика на сегодня. За последние сутки в Харьковской области новых случаев заболевания не зафиксировано. Есть 3 новых подозрения», - сообщил он.
По данным главы ХОГА, всего с начала регистрации в регионе 43 подозрения, из которых - 5 случаев подтверждено, 9 опровергнуто, 29 подозрений ожидают подтверждения.
«Среди не опровергнутых случаев - 34 (5 подтвержденных + 29 в ожидании) подозрений: 16 человек госпитализированы и 18 находятся на самоизоляции. Все подтвержденные 5 случаев - у харьковчан», - добавил Кучер.
Как отметил он, среди них умерших или вылечившихся нет.
Усім доброго здоров’я! ⠀ Маємо таку статистику на сьогодні. ⠀ За останню добу в Харківській області нових випадків захворювання не зафіксовано. ⠀ Маємо 3 нових підозри. ⠀ Усього з початку реєстрації в регіоні 43 підозри, з яких - 5 випадків підтверджено, 9 спростовано, 29 підозр очікують на підтвердження. ⠀ Серед не спростованих 34 (5 підтверджених + 29 в очікуванні) підозр: 16 осіб госпіталізовано та 18 на самоізоляції. ⠀ Усі підтверджені 5 випадків - у харків’ян. Серед них померлих або вилікуваних немає. ⠀ P.S. За офіційною статистикою МОЗ з початку реєстрації в Харківській області 42 підозри (не враховують 1 випадок підозри).
Также Алексей Кучер напомнил, что по официальной статистике Минздрава, с начала регистрации в Харьковской области - 42 подозрения (1 случай подозрения не учитывают).