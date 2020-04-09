В Харьковской области - три новых подозрения на заболевание коронавирусом

В Харьковской области за последние сутки зафиксированы три новых подозрения на коронавирус. Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер.

«Есть такая ​​статистика на сегодня. За последние сутки в Харьковской области новых случаев заболевания не зафиксировано. Есть 3 новых подозрения», - сообщил он.

По данным главы ХОГА, всего с начала регистрации в регионе 43 подозрения, из которых - 5 случаев подтверждено, 9 опровергнуто, 29 подозрений ожидают подтверждения.

«Среди не опровергнутых случаев - 34 (5 подтвержденных + 29 в ожидании) подозрений: 16 человек госпитализированы и 18 находятся на самоизоляции. Все подтвержденные 5 случаев - у харьковчан», - добавил Кучер.

Как отметил он, среди них умерших или вылечившихся нет.

Также Алексей Кучер напомнил, что по официальной статистике Минздрава, с начала регистрации в Харьковской области - 42 подозрения (1 случай подозрения не учитывают).