В Харьковской области трое иностранцев пытались незаконно пересечь границу

08 января 2018 г. 11:37
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Троих нарушителей государственной границы и их проводника задержали Харьковские пограничники, сообщили в пресс-службе ГПС Украины.

Вчера вечером пограничники получили информацию о том, что к границе с РФ движется группа неизвестных. На расстоянии 200 метров от линии госграницы правоохранители задержали нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу на выезд из Украины.

Двое задержанных оказались гражданами Грузии, третий - из Азербайджана. Сопровождал их гражданин Украины.

В отношении грузин и азербайджанца правоохранители составили протоколы по ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Сопровождавшему нарушителей украинцу грозит ответственность за 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

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