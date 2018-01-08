В Харьковской области трое иностранцев пытались незаконно пересечь границу

Троих нарушителей государственной границы и их проводника задержали Харьковские пограничники, сообщили в пресс-службе ГПС Украины.

Вчера вечером пограничники получили информацию о том, что к границе с РФ движется группа неизвестных. На расстоянии 200 метров от линии госграницы правоохранители задержали нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу на выезд из Украины.

Двое задержанных оказались гражданами Грузии, третий - из Азербайджана. Сопровождал их гражданин Украины.

В отношении грузин и азербайджанца правоохранители составили протоколы по ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Сопровождавшему нарушителей украинцу грозит ответственность за 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».