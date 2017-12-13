В Харьковской области у 18-летнего парня дома нашли наркотики

В рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины правоохранители проводили обыск в доме у 18-летнего парня, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП В Харьковской области.

Во время проведения обыска полицейские обнаружили вещество растительного происхождения с характерным запахом «конопли», общим весом 50 грамм, 20 таблеток красного цвета и белого цвета, внешне похожие на «Трамадол» и принадлежности для употребления наркотиков.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Продолжаются следственные действия.