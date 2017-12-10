В Харьковской области у мужчины нашли 3 килограмма наркотиков

Во время проведения обыска домовладения 36-летнего жителя поселка Печенеги правоохранители обнаружили и изъяли 19 пакетов с веществом зеленого цвета, похожего на каннабис, общим весом 3 килограмма, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Также полицейские нашли и изъяли при обыске 7 бутылок с жидкостью коричневого цвета, похожей на концентрат из маковой соломы и медицинский шприц объемом 10 мл с веществом, похожим на опий.

Следственным отделением Печенежского ОП открыто уголовное производство по ч. 1. ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также предоставление помещения с этой целью) УК Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Следственные действия продолжаются.