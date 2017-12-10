В Харьковской области у мужчины нашли 3 килограмма наркотиков

10 декабря 2017 г. 10:05
89 просмотров

Во время проведения  обыска домовладения 36-летнего жителя поселка Печенеги правоохранители обнаружили и изъяли 19 пакетов с веществом зеленого цвета, похожего на каннабис, общим весом 3 килограмма, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Также полицейские нашли и изъяли при обыске  7 бутылок с жидкостью коричневого цвета, похожей на концентрат из маковой соломы и медицинский шприц объемом 10 мл с веществом, похожим на опий.

Следственным отделением Печенежского ОП открыто уголовное производство по ч. 1. ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также предоставление помещения с этой целью) УК Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Следственные действия продолжаются.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.