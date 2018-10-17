В Харьковской области у мужчины со двора украли около 100 кг металла

17 октября 2018 г. 11:51
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В полицию поступило сообщение от 40-летнего жителя Зачепиловского района о том, что неизвестные украли со двора его домовладения изделия из металла общим весом почти 100 килограммов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что к краже причастны 36 и 32-летние местные жители, один из которых ранее был судим.

Злоумышленники объяснили, что пошли на кражу потому, что являются безработными.

Украденный металл похитители сдали в пункт приема металлолома.

Следователем Зачепиловского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

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