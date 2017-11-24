В Харьковской области у мужчины в доме нашли тайник с оружием

24 ноября 2017 г. 16:22
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Правоохранители Харьковской области обнаружили тайник с оружием, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

При обыске домовладения 47-летнего жителя села Петровское правоохранители обнаружили тайник с огнестрельным стрелковым оружием неустановленной модели и боеприпасы.

Следователи изъяли 2 карабина, пистолет, пистолет и патроны к охотничьему оружию.

Происхождение оружия правоохранители устанавливают.

Изъятое оружие направили на экспертизу.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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