В Харьковской области у наркодилеров изъяли наркотики на 5 миллионов гривен и боеприпасы

На Харьковщине в течение двух дней полицейские провели у наркодилеров 85 обысков, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Из незаконного оборота правоохранители изъяли наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры.

В частности, в Харькове прекращена незаконная деятельность организованной преступной группы, которая сбывала метадон. Ее организатором оказалась 22-летняя харьковчанка. В состав группы входили еще две женщины - 42 и 44 лет. Так, злоумышленницы сбывали наркотики путем закладок. Сообщниц задержали на очередной попытке осуществить незаконную сделку.

Во время обысков у них изъяты «чеки» с метадоном, мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты и деньги. Задержанным уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, правоохранители разоблачили деятельность трех жителей Харькова, которые с помощью Интернет-сети и каналов в мессенджере распространяли наркотики и психотропы путем закладок. Во время обысков по месту жительства наркодилеров полицейские обнаружили и изъяли марихуану, мефедрон, PVP, марки LSD, галлюциногенные грибы, метамфетамин, каннабис, а также зип-пакеты для фасовки запрещенного товара.

Также правоохранители задокументировали преступная деятельность более пятидесяти человек, жителей Харькова и района, которые незаконно хранили наркотические средства и психотропные вещества. У злоумышленников изъята марихуана, амфетамин, растения конопли, а у некоторых фигурантов - еще и оружие и боеприпасы.

Всего на Харьковщине из незаконного оборота изъято более 120 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, более 35 литров прекурсоров, более 1200 растений конопли, оружие патроны и боеприпасы.

По предварительным подсчетам, стоимость изъятого по ценам «черного рынка» составляет более пяти миллионов гривен.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

По всем выявленным фактам начаты уголовные производства по статьям 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.