В Харьковской области у пенсионера украли деньги с банковской карты

Правоохранители разоблачили в краже денег с банковской карты ранее судимых 38-летнего жителя Изюмского района и 40-летнюю жительницу Балаклеи, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию обратился 64-летний местный житель и сообщил, что с его банковского счета исчезли 1200 гривен.

По словам участкового Балаклейского отдела полиции Олега Бабина, полицейские провели ряд мероприятий по розыску злоумышленников и установили, что к краже денег причастен 38-летний мужчина и 40-летняя женщина. Находясь в гостях у пострадавшего, женщина украла банковскую карточку пенсионера. Злоумышленники сняли с карточки деньги и поделили их между собой. Следователем Балаклейского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.