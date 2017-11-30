В Харьковской области у пенсионера украли деньги с банковской карты

30 ноября 2017 г. 15:36
160 просмотров

Правоохранители разоблачили в краже денег с банковской карты ранее судимых 38-летнего жителя Изюмского района и 40-летнюю жительницу Балаклеи, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию обратился 64-летний местный житель и сообщил, что с его банковского счета исчезли 1200 гривен.

По словам участкового Балаклейского отдела полиции Олега Бабина, полицейские провели ряд мероприятий по розыску злоумышленников и установили, что к краже денег причастен 38-летний мужчина и 40-летняя женщина. Находясь в гостях у пострадавшего, женщина украла банковскую карточку пенсионера. Злоумышленники сняли с карточки деньги и поделили их между собой. Следователем Балаклейского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.