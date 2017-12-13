В Харьковской области участились случаи бешенства

В Харьковской области в ноябре обострилась эпизоотическая ситуация по бешенству, сообщает Харьковский областной лабораторный центр.

Ветеринары зарегистрировали 19 случаев бешенства животных.

Всего с начала года за 11 месяцев выявили 96 случаев бешенства животных: среди диких и синантропных животных диагноз подтвердили у 16 лис, 9 енотовидных собак, куницы, бобра, крысы и летучей мыши, среди домашних - 37 кошек, 20 собак, 9 голов крупного рогатого скота и коза.

Случаи бешенства регистрируются как в сельской местности, так и в Харькове, Дергачах, Змиеве, Валках, . Изюме, Краснограде, Купянске и Лозовой.

В 2017 году за медицинской помощью по поводу укусов и царапин животных в медучреждения обратились 3802 человека. Антирабические прививки были назначены 637 пострадавшим. 27 человек отказались от назначенного антирабического лечения, подвергнув себя смертельной опасности.

Проблема бешенства является актуальной круглогодично. Укусить может и бездомное животное, и домашний любимец.

Попадание вируса в рану возможно также при царапинах лапами животных, загрязненными инфицированной слюной.

А желание ребенка погладить енота или лисенка может вызвать непредсказуемую реакцию со стороны животного и создать ситуацию опасности для жизни человека.

Вакцинация - единственная возможность предупредить заболевание.

Чтобы не заболеть бешенством, необходимо избегать контакта с неизвестными животными.

Если человека укусило домашнее животное, за ним нужно установить ветеринарное наблюдение. Если животное погибло, ветеринарный врач направляет труп животного на анализ на наличие вируса бешенства.

В случае, когда ветеринарное наблюдение за животным невозможно или человека укусило дикое хищное животное или летучая мышь, врач-рабиолог назначает антирабическое лечение.