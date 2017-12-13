В Харьковской области участились случаи бешенства

13 декабря 2017 г. 16:15
133 просмотра

В Харьковской области в ноябре обострилась эпизоотическая ситуация по бешенству, сообщает Харьковский областной лабораторный центр.

Ветеринары зарегистрировали 19 случаев бешенства животных.

Всего с начала года за 11 месяцев выявили 96 случаев бешенства животных: среди диких и синантропных животных диагноз подтвердили у 16 лис, 9 енотовидных собак, куницы, бобра, крысы и летучей мыши, среди домашних - 37 кошек, 20 собак, 9 голов крупного рогатого скота и коза.

Случаи бешенства регистрируются как в сельской местности, так и в Харькове, Дергачах, Змиеве, Валках, . Изюме, Краснограде, Купянске и Лозовой.

В 2017 году за медицинской помощью по поводу укусов и царапин животных в медучреждения обратились 3802 человека. Антирабические прививки были назначены 637 пострадавшим. 27 человек отказались от назначенного антирабического лечения, подвергнув себя смертельной опасности.

Проблема бешенства является актуальной круглогодично. Укусить может и бездомное животное, и домашний любимец.

Попадание вируса в рану возможно также при царапинах лапами животных, загрязненными инфицированной слюной.

А желание ребенка погладить енота или лисенка может вызвать непредсказуемую реакцию со стороны животного и создать ситуацию опасности для жизни человека.

Вакцинация - единственная возможность предупредить заболевание.

Чтобы не заболеть бешенством, необходимо избегать контакта с неизвестными животными.

Если человека укусило домашнее животное, за ним нужно установить ветеринарное наблюдение. Если животное погибло, ветеринарный врач направляет труп животного на анализ на наличие вируса бешенства.

В случае, когда ветеринарное наблюдение за животным невозможно или человека укусило дикое хищное животное или летучая мышь, врач-рабиолог назначает антирабическое лечение.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.