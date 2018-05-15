В Харьковской области участились случаи бешенства у животных

15 мая 2018 г. 14:07
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С начала 2018 года за четыре месяца за медицинской помощью от укусов, нанесенных животными,  обратилось 1165 человек против 1007 за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным лабораторного центра,  эпизоотическая ситуация в регионе ухудшилась - зарегистрировано 45 случаев бешенства животных против 20 случаев в прошлом году.

Пострадали от животных с установленным диагнозом «бешенство» 87 человек против 33 за аналогичный период прошлого года.

Среди общего количества обратившихся за медицинской помощью наибольшее количество повреждений получили от собак (62,7%), 34,9% пострадавших получили повреждения от кошек, 1,4% (16 человек) - от диких животных.

Антирабические прививки назначили 248 пострадавшим.

В остальных случаях лечение не назначалось из-за возможности организовать ветеринарное наблюдение за животными.

Отказались от прививок 7 человек.

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