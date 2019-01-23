В Харьковской области увеличилось количество вакцинаций против кори

Несмотря на то, что Минздрав планирует рассмотреть вопрос объявления эпидемии кори в Украине, в Харьковской области вспышки кори нет.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил начальник управления здравоохранения Харьковской ОГА Богдан Федак.

По состоянию на сегодня в области зарегистрировано всего 174 случая заболеваемости корью. Как утверждает Богдан Федак, это "статистическое количество больных", поэтому вопрос об эпидемии или вспышке кори в Харьковской области не рассматривают.

"На Харьковщине традиционно заболеваемость корью не очень высокая, поэтому говорить о вспышке, эпидемии нет смысла. 174 пациента, которых мы сегодня имеем, которые заболели корью, – это абсолютно статистическое количество больных, если учитывать, что в прошлые годы мы не занимались вакцинацией", - сказал Богдан Федак.

По информации начальника управления здравоохранения, в течение прошлых лет в области плохо занимались вакцинацией в связи с тем, что тогда было мало вакцин, как в 2016 году, а также велась кампания против вакцинации.

"Количество тех, кто заболевает корью, растет. Это проблема лет, когда мы плохо занимались вакцинацией в связи с тем, что у нас или не было вакцины, как в 2016 году, или перед тем велась антивакцинальная кампания. Такую ситуацию имеем, к сожалению, и с гриппом", - утверждает Богдан Федак.

По данным начальника управления здравоохранения Харьковской ОГА, за последние 3 года в области увеличили количество вакцинаций примерно втрое.

Корь - инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной покинул помещение. Заболевание может привести к тяжелым осложнениям: пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга - энцефалиту, другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и смерти. Специфического лечения от кори нет. Единственный способ предотвратить осложнения и смерть от этой болезни - вакцинация. Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска.