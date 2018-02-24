В Харьковской области в спортшколе открыли бассейн

В Лозовской ДЮСШ открыли реконструированный бассейн на 500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Спортивное сооружение было полностью разрушено и не работало последние пять лет. С результатами восстановительных работ, которые провели в бассейне за последние два года, ознакомилась в ходе рабочей поездки в Лозовской район глава ХОГА Юлия Светличная.

В бассейне Лозовской детской спортшколы теперь могут бесплатно заниматься 120 юных воспитанников. Для них оборудовали помещение бассейна на 500 кв. м с площадью водной поверхности 300 кв.м и шестью дорожками. Также есть раздевалки, душ - все необходимое для занятий этим видом спорта.

«Последний капремонт в ДЮСШ «Юность» проводили в 1988 году, бассейн не работал с 2013-го, - отметила глава ХОГА. - За последние два года мы провели комплексную реконструкцию: восстановили кровлю спортшколы, систему вентиляции и кондиционирования воздуха, реконструировали бассейн, душевые и так далее. Также капитально отремонтировали зал для занятий фитнесом. Работы продолжатся - уже начата реконструкция фасада здания».

Строительство бассейна финансировали из разных источников – привлекли городской и государственный бюджет, а также международную помощь - немецкого сообщества GIZ. На продолжение работ в 2018 году запланировано софинансирование из Государственного фонда регионального развития и городского бюджета (всего более 7,5 млн грн).