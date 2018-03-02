В Харьковской области в сугробах застряли 22 автомобиля и 6 "скорых" - ГСЧС

За сутки спасатели вытащили из сугробов 22 автомобиля и 6 карет скорой помощи, которые из-за непогоды застряли в сугробах на дорогах Харьковщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В селе Коробочкино в пробку попали 2 грузовика «MAN», рейсовый автобус «Купянск-Харьков», 3 «Газели» и 2 грузовика «ГАЗ-53». Спасатели отбуксировали автомобили на участки дороги, где они смогли самостоятельно ехать.

В 5-ти случаях сотрудники ГСЧС освобождали водителей и пассажиров автобусов из занесенных снегом транспортных средств и досьавляли людей к стационарных пунктам обогрева.

У села Земляное на шоссе «Харьков - Белый Колодец» застрял рейсовый автобус с 24 пассажирами. Их спасатели доставили в поселок. Также 27 пассажиров микроавтобусов «Mercedes Vito», «Renault Trafic», «VW T4» доставили к стационарному пункту обогрева.

Также спасатели оказывали помощь и обеспечивали работу бригад скорой помощи, ремонтных бригад районных электросетей и гуманитарной миссии волонтеров.

Так в селе Старая Гнилица Чугуевского района спасатели доставили фельдшера скорой помощи к месту вызова в Зеленый Гай спасатели по заснеженному полю к беременной женщине, чтобы на дому принять роды.

В селе Печиевка Нововодолажского района беременную женщину доставили к карете скорой, а саму скорую освободили из снежного плена.

На харьковской окружной дороге недалеко от поселка Затишье автомобиль волонтеров с гуманитарным грузом для бойцов АТО также попал в сугроб. Кроме того, в нем еще и произошла поломка.

Спасатели помогли волонтерам, и они смогли двинуться дальше.