В Харьковской области вдоль границы с Россией летал американский беспилотник

Сегодня утром, 13 мая, разведывательный беспилотный аппарат Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет вдоль границы Украины с Россией.
В частности, дрон совершил разведку в районе Харьковской области.
Об этом сообщает PlaneRadar на своей странице в Twitter.
Американский беспилотный летательный аппарат взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла, которая находится в Италии.
Он вошел в воздушное пространство Украины около 7:15 утра.
07:15 мск.
Беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США, взлетевший с авиабазы #Sigonella, позывной #UAVGH000, в воздушном пространстве Украины.
#UAV #RQ4B #GlobalHawk #USAF #Ukraine pic.twitter.com/tWmh3ohnPq
— PlaneRadar (@ua4wiy_) 13 мая 2018 г.
Карты маршрута полета беспилотника также были опубликованы на странице в Twitter.
09:04 мск.
Начал полёт вдоль границы Белгородской области.#UAV #RQ4B #GlobalHawk #USAF pic.twitter.com/dt3V1lFy2V
— PlaneRadar (@ua4wiy_) 13 мая 2018 г.
Из них исходит, что у границы Украины с Россией разведывательный дрон пролетал несколько раз.
10:18 мск.
Закончил полёт вдоль границы Белгородской области. pic.twitter.com/7kelNXLVp4
— PlaneRadar (@ua4wiy_) 13 мая 2018 г.