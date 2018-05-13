В Харьковской области вдоль границы с Россией летал американский беспилотник

Сегодня утром, 13 мая, разведывательный беспилотный аппарат Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет вдоль границы Украины с Россией.

В частности, дрон совершил разведку в районе Харьковской области.

Об этом сообщает PlaneRadar на своей странице в Twitter.

Американский беспилотный летательный аппарат взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла, которая находится в Италии.

Он вошел в воздушное пространство Украины около 7:15 утра.

Карты маршрута полета беспилотника также были опубликованы на странице в Twitter.

Из них исходит, что у границы Украины с Россией разведывательный дрон пролетал несколько раз.