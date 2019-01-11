В Харьковской области во время кражи задержали серийного вора

11 января 2019 г. 15:43
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В Харьковской области полицейские разоблачили 30-летнего жителя села Залиман в совершении ряда краж из складских помещений в Балаклейском районе.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленника задержали при попытке совершения кражи, когда он перепрыгнул через забор чужого дома и хотел вынести из подсобного помещения электроинструменты.

Также правоохранители установили причастность задержанного мужчины к совершению еще нескольких краж из гаражей и подсобного помещения в селе Вербовка. 

Злоумышленник выносил все, что попадало под руку и имело хоть какую-то ценность - автомобильные компрессоры, перфораторы, кабель и другие электроинструменты. 

Сейчас полицейские проверяют его на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории района.

Часть похищенных вещей полицейские успели изъять. После проведения необходимых экспертиз они будут возвращены владельцам.

По указанным фактам открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

За кражи мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

 

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