В Харьковской области во время кражи задержали серийного вора

В Харьковской области полицейские разоблачили 30-летнего жителя села Залиман в совершении ряда краж из складских помещений в Балаклейском районе.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленника задержали при попытке совершения кражи, когда он перепрыгнул через забор чужого дома и хотел вынести из подсобного помещения электроинструменты.

Также правоохранители установили причастность задержанного мужчины к совершению еще нескольких краж из гаражей и подсобного помещения в селе Вербовка.

Злоумышленник выносил все, что попадало под руку и имело хоть какую-то ценность - автомобильные компрессоры, перфораторы, кабель и другие электроинструменты.

Сейчас полицейские проверяют его на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории района.

Часть похищенных вещей полицейские успели изъять. После проведения необходимых экспертиз они будут возвращены владельцам.

По указанным фактам открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

За кражи мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет.