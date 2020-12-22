В Харьковской области возросла смертность от Сovid-19: в регионе продолжают готовить больницы для приема заболевших

В Харькове несколько суток подряд регистрируют незначительное количество больных, сегодня, например, 239 случаев, но при этом семнадцать человек умерли.

Заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух говорит, что уменьшение зарегистрированных случаев частично действительно связано с уменьшением тестирования – люди стали меньше обращаться, где-то на 30%.

Но при этом горожане действительно стали меньше болеть, ведь «ковид» переместился в область, а это, в свою очередь, привело к приросту тяжелых случаев

Тарас Пастух, зам. председателя ХОГА

Якщо раніше Харків - у нас було 70-80% від загальної кількості, то я б констатував, що цей відсоток зменшився й хвороба пішла у сільські населені пункти, тут люди починають вчитись жити з хворобою, а в селах менше на це звертають уваги. Більш того, ці люди на пізнішій стадії звертаються за допомогою.

Для тех, кому нужна госпитализация, в регионе продолжают увеличивать количество больниц, готовых принимать больных.

Накануне в Харькове, наконец, открыли офтальмологическое отделение областной больницы, которое планировали открыть в начале декабря. Здесь могут разместить еще дополнительно шестьдесят пациентов.

Тарас Пастух, зам. председателя ХОГА

Бывшее офтальмологическое отделение ОКБ готово к приему пациентов с COVID. Лікарня вже готова, вже, напевно, тижня два, можливо, і більше. Вона законтрактована з Національною службою здоров’я України. Вона вже отримала фінансування, закуплені необхідні медикаменти та засоби захисту. Затримка була з готовністю приймального відділення.

Параллельно ремонт продолжается еще на нескольких этажах медицинского учреждения. В обладминистрации обещают завершить его до конца месяца и развернуть еще 150 дополнительных коек.

Кроме этого, к приему больных готовится госпиталь ветеранов, который в ближайшее время должен получить финансирование.

Впрочем, говорит Пастух, сейчас больницы заполнены лишь на треть, свободны около 3000 коек, из них 1200 оснащены кислородом. Планируется, что до конца года еще 1400 коек будут подключены к газовым трассам, более того, одновременно будет организован доступ к центральным кислородным концентраторам, чтобы в случае замерзания можно было переключаться.

Также до конца года в районе больницы получат дизельные генераторы.