В Харьковской области выявили 614 новых случаев коронавируса, за сутки умерли 9 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 614 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировано 51398 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 699 человек, за минувшие сутки умерли 9 заболевших.

При этом 21116 заболевших уже выздоровели (+1534 – за последние сутки), 29583 жителя Харьковщины еще болеют, из них 929 – в активной фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 53331 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее COVID-19 был выявлен у 532 жителей Харьковщины.