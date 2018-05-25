В Харьковской области выявили больных лептоспирозом животных

25 мая 2018 г. 15:44

С 24 по 26 апреля 2018 с целью оценки распространения заболеваний, передающихся от животных к человеку, специалист - энтомолог лаборатории особо опасных инфекций отдела исследования биологических факторов провел обследование в окрестностях села Русская Лозовая Дергачевского района.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Путем установления 400 ловушек были обследованы дубрава и пойма реки Лозовенька и  отловлены 20 мелких млекопитающих.

Пойманных животных исследовали на туляремию, лептоспироз, иерсиниоз, эризипелоид, листериоз и др.

Специалисты лабораторного центра получили  4 положительных результата по зараженности  лептоспирозом. Им были заражены 20,0% отловленных животных.

У грызунов, отловленных в пойме, была обнаружена культура Y. enterocolitica.

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