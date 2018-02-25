В нескольких районах Харьковской области выявили возбудителей опасных заболеваний

25 февраля 2018 г. 13:45
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Расположение в Харьковской области  лесостепной и степной зон создает риск распространения природных очагов таких инфекций, как туляремия, лептоспироз, иерсиниоз, листериоз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, КУ-лихорадка, боррелиоз, анаплазмоз.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Это создает угрозу заболевания для людей, считают эпидемиологи.

В 2017 году в Харьковской области специалисты исследовали мелких млекопитающих, клещей, пробы воды и соломы, помет птиц и экскременты диких хищных животных, пробы грунта, смывы с оборудования убойных пунктов и  оборудования конноспортивных клубов, конеферм, где животные привлекались к массовым развлекательным мероприятиям.

По информации эпидемиологов, положительные результаты на лептоспироз специалисты получили в 4,7% исследований  - из воды реки Вовча Волчанского района, от мелких млекопитающих, отловленных на территории Балаклейского, Барвенковского, Богодуховского, Валковского и  Волчанского районов.

Также выявили циркуляцию лептоспир на  территории  поселка  Барвенково, села Перекоп Валковского района и поселка Лозовая Богодуховского района.

Кроме того, специалисты-эпидемиологи выявили циркуляцию возбудителей иерсиниоза на территории Барвенковского, Валковского, Изюмского, Нововодолажского, Первомайского и Харьковского районов.

Инфицированность бореллиями клещей, исследованных специалистами,  составила 15,8%.

Заболевших этими инфекциями в 2107 году специалисты-эпидемиологи не выявили.

 

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