В Харьковской области выявили лептоспироз

В Купянском районе в окрестностях села Сеньково специалист- энтомолог лаборатории особо опасных инфекций Харьковского областного лабораторного центра провел обследование на предмет распространения опасных инфекционных заболеваний, передающихся от животных к человеку.

Как сообщили в Харьковском областном лабцентре, были обследованы берег реки и берег Краснооскольского водохранилища путем установления 400 ловушек, отловлено 28 мелких млекопитающих, которых специалисты исследовали на туляремию, лептоспироз, иерсиниоз, эризипелоид, листериоз и др.

В результате исследований животных было получено 5 положительных результатов на лептоспироз, то есть среди исследованных особей было выявлено 17,9% зараженных животных.

Возбудителей других особо опасных инфекций при исследованиях не обнаружили.