В Харьковской области выявили лептоспироз

30 августа 2018 г. 13:00

В Купянском районе в окрестностях села Сеньково специалист- энтомолог лаборатории особо опасных инфекций Харьковского областного лабораторного центра  провел обследование на предмет распространения опасных инфекционных заболеваний, передающихся от животных к человеку.

Как сообщили в Харьковском областном лабцентре, были обследованы берег реки и берег Краснооскольского водохранилища путем установления 400 ловушек, отловлено 28 мелких млекопитающих, которых специалисты исследовали на туляремию, лептоспироз, иерсиниоз, эризипелоид, листериоз и др.

В результате исследований животных было получено 5 положительных результатов на лептоспироз, то есть среди исследованных особей было выявлено 17,9% зараженных животных.

Возбудителей других особо опасных инфекций при исследованиях не обнаружили.

 

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