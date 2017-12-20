В Харьковской области выявили недобросовестного арендатора земли

Барвенковский районый суд Харьковской области забрал из пользования у недобросовестного арендатора участок земли стоимостью около 1 миллиона гривен, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Дмитрия Нестерова, земельный участок стоимостью около 1 миллион гривен расположен на территории Грушеватского сельского совета Барвенковского района.

В суде было установлено, что земля была предоставлена в пользование частному предпринимателю с нарушением действующего законодательства. В частности, без разработки и согласования технической документации по нормативной денежной оценке.

В результате этого предприниматель на протяжении долгого времени платил заниженную сумму арендной платы за пользование земельным участком.

Барвенковский районный суд Харьковской области признал недействительным договор аренды земельного участка площадью 32 га с недобросовестным арендатором.