В Харьковской области выявили недобросовестного арендатора земли

20 декабря 2017 г. 10:42
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Барвенковский районый суд  Харьковской области  забрал из пользования у  недобросовестного арендатора участок земли стоимостью около 1 миллиона гривен, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации  заместителя руководителя местной прокуратуры Дмитрия Нестерова, земельный участок стоимостью около 1 миллион гривен расположен на территории Грушеватского сельского совета Барвенковского района.

В суде было установлено,  что земля была предоставлена в пользование частному предпринимателю с нарушением действующего законодательства. В частности, без разработки и согласования технической документации по нормативной денежной оценке.

 В результате этого  предприниматель на протяжении долгого времени платил заниженную сумму арендной платы за пользование земельным участком.

Барвенковский районный суд Харьковской области  признал недействительным договор аренды земельного участка площадью 32 га с недобросовестным арендатором.

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