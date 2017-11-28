В Харьковской области выявили нелегальный пункт приема металлолома

28 ноября 2017 г. 15:38
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Нелегальной хозяйственной деятельностью занимался 47-летний житель Балаклейского района, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители обнаружили пункт приема металлолома в частном домовладении 47-летнего местного жителя. Никаких разрешений (лицензий) на занятие подобным видом хозяйственной деятельности мужчина не имел.

При обыске подсобного помещения полицейские изъяли 1 тонну лома черного металла, 35 кг цветных металлов, электронные весы и другие доказательства незаконной деятельности мужчины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 213 (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) УКУкраины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до одного года.

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