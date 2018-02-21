В Харьковской области выявили незаконных перевозчиков пассажиров из ОРЛО

21 февраля 2018 г. 13:59
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Правоохранители блокировали нелегальные пассажирские перевозки через государственную границу с временно неподконтрольной территории Луганской области.  Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители установили, что жители Луганщины организовали незаконный бизнес.

 Злоумышленники обеспечивали выезд автобусов из закрытого пункт пропуска «Изварино», расположенного на неконтролируемой участке российско-украинской границы.

 Затем транспорт с территории России въезжал в Украину через пункты пропуска в Харьковской области, а конечной точкой маршрута был Киев.

Сотрудники СБ Украины задержали автобусы нелегального перевозчика в пункте пропуска «Гоптовка» Харьковской области и в Киеве.

Одному из участников противоправного бизнеса объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Он арестован и  содержится под стражей.

На три автобуса, которые использовались злоумышленниками, наложили арест.

Продолжаются неотложные следственные действия.

 

 

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