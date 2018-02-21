В Харьковской области выявили незаконных перевозчиков пассажиров из ОРЛО

Правоохранители блокировали нелегальные пассажирские перевозки через государственную границу с временно неподконтрольной территории Луганской области. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Правоохранители установили, что жители Луганщины организовали незаконный бизнес.
Злоумышленники обеспечивали выезд автобусов из закрытого пункт пропуска «Изварино», расположенного на неконтролируемой участке российско-украинской границы.
Затем транспорт с территории России въезжал в Украину через пункты пропуска в Харьковской области, а конечной точкой маршрута был Киев.
Сотрудники СБ Украины задержали автобусы нелегального перевозчика в пункте пропуска «Гоптовка» Харьковской области и в Киеве.
Одному из участников противоправного бизнеса объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины.
Он арестован и содержится под стражей.
На три автобуса, которые использовались злоумышленниками, наложили арест.
Продолжаются неотложные следственные действия.