В Харьковской области выявили новые случаи заболевания гепатитом

В период с 14.12.2017 года по 19.12.2017 года среди жителей поселка Андреевка Балаклейского района зарегистрировали четыре новых случая заболевания вирусным гепатитом А, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Больных выявили путем обследования и анализов в результате контакта с заболевшими по месту жительства и учебы.

Вероятными причинами дальнейшего распространения инфекции являются тесные контакты с больными, несоблюдение правил личной гигиены, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние жилья и придомовых территорий.

Всего по состоянию на 19 декабря зарегистрировано 33 случая заболевания гепатитом А. Четверо больных продолжают лечение в стационаре.

Эпидемиологи продолжают противоэпидемиологические мероприятия и наблюдают за лицами, побывавшими в контакте с заболевшими, в динамике.