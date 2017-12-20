В Харьковской области выявили новые случаи заболевания гепатитом

20 декабря 2017 г. 13:12
1 просмотр

В период с 14.12.2017 года  по 19.12.2017 года среди жителей поселка Андреевка Балаклейского района зарегистрировали четыре новых случая заболевания вирусным гепатитом А, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Больных выявили  путем обследования и анализов в результате контакта с заболевшими по месту жительства и учебы.

Вероятными причинами дальнейшего распространения инфекции являются тесные контакты с больными, несоблюдение правил личной гигиены, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние жилья и  придомовых территорий.

Всего по состоянию на 19 декабря зарегистрировано 33 случая заболевания гепатитом А. Четверо больных продолжают лечение в стационаре.

Эпидемиологи  продолжают противоэпидемиологические мероприятия и наблюдают за лицами, побывавшими в контакте с заболевшими,  в динамике.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.