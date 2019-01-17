В Харьковской области выявили перевозчика, который финансировал террористов "ЛНР"

В Харьковской области правоохранители разоблачили незаконную деятельность по финансированию террористической организации «ЛНР» на незаконных пассажирских перевозках.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра организовал автобусные рейсы из временно оккупированных районов Луганщины в Киев и Харьков.
Транспортный маршрут пролегал через территорию РФ.
Пересечение государственной границы делец осуществлял во временно неподконтрольном Украине пункте пропуска «Изварино».
С каждого рейса злоумышленник перечислял деньги так называемой «таможне ЛНР» в валюте страны-агрессора.
Следователи СБУ сообщили фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.
Мероприятия проводились под процессуальным руководством прокуратуры.