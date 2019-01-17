В Харьковской области выявили перевозчика, который финансировал террористов "ЛНР"

В Харьковской области правоохранители разоблачили незаконную деятельность по финансированию террористической организации «ЛНР» на незаконных пассажирских перевозках.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра организовал автобусные рейсы из временно оккупированных районов Луганщины в Киев и Харьков.

Транспортный маршрут пролегал через территорию РФ.

Пересечение государственной границы делец осуществлял во временно неподконтрольном Украине пункте пропуска «Изварино».

С каждого рейса злоумышленник перечислял деньги так называемой «таможне ЛНР» в валюте страны-агрессора.

Следователи СБУ сообщили фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия проводились под процессуальным руководством прокуратуры.