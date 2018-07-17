В Харьковской области за изнасилование ребенка и попытку похищения отправился в тюрьму педофил-рецидивист

В Дергачевском районе суд вынес обвинительный приговор 45-летнему рецидивисту-извращенцу по ч. 3 ст. 153, ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 153 и ч. 2 ст. 146 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, незаконченное покушение на насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом и незаконное похищение ребенка).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

При этом педофил уже имел судимости за аналогичные преступления в 1998 и 2006 годах и только в октябре прошлого года освободился из мест лишения свободы.

Напомним, 21 февраля 2018 вечером в одном из сел Дергачевского района пьяный злоумышленник схватил на детской площадке 9-летнего мальчика, натянул ему на лицо шапку, закрыл рот, чтобы тот не кричал, и стал тянуть в сторону лесополосы.

Случайно увидевший это отец ребенка сразу бросился на помощь. Отец освободил сына, задержал обидчика и вызвал полицию.

Во время проверки злоумышленника на причастность к другим преступлениям установили, что 4 днями ранее в соседнем селе рецидивист изнасиловал мальчика 2005 года рождения, которого увидел вечером вблизи железной дороги.

Злоумышленник схватил мальчика и под угрозой расправы затащил в посадку рядом.

Ребенок пытался вырваться от напавшего и звал на помощь, но тот закрыл ребенку рот.

Затянув свою жертву в лесополосу, извращенец, применяя физическую силу, насильно удовлетворил половую страсть неестественным способом.

После этого изверг сбежал, потому что к месту преступления пришли друзья подростка, которые его разыскивали.

Суд приговорил злоумышленника к 12 годам лишения свободы.