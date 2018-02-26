В Харьковской области за коррупцию наказали чиновницу

26 февраля 2018 г. 13:22
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Чиновница, которая насчитывала зарплату сыну-подчиненному, пока тот отдыхал в Египте, понесет наказание. Апелляционный суд Харьковской области  оставил без изменений постановление суда первой инстанции о привлечении к административной ответственности председателя поселкового совета за коррупционные действия.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Председатель поселкового совета утвердила табель учета использования рабочего времени работников исполнительного аппарата поселкового совета и расчетную платежную ведомость за декабрь 2015 года.

В документах было указано, что сын женщины, который занимал должность водителя, отработал полный месяц. Правоохранители установили, что почти неделю - с 7 по 11 декабря мужчина на самом деле находился не на рабочем месте, а отдыхал в  Египте.

Кроме того, в табеле и расчетной платежной ведомости за август, сентябрь и декабрь 2016-го, подписанных председателем, значилось, что водитель находился на рабочем месте. Однако, по информации Государственной пограничной службы Украины часть рабочих дней мужчина находился за границей: летом - в Турции, а зимой - в Египте.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Александр Алексейчук, в конце прошлого года прокуратура доказала в Дергачевском районном суде области вину председателя одного из поселковых советов в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-7 КУоАП (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Суд назначил женщине наказание в виде взыскания максимального штрафа, предусмотренного законом - 6800 гривен.

Чиновница не согласилась с постановлением суда и подала апелляцию.

Апелляционный суд Харьковской области  оставил без изменений постановление суда первой инстанции о привлечении к административной ответственности чиновницы.

 

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