В Харьковской области за кражи на железной дороге осудили лозовчанина

14 августа 2018 г. 16:58
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В Харьковской области суд признал виновным 35-летнего местного жителя по ч.2 ст. 185 УК Украины в систематическом разворовывании деталей железной дороги(кража, совершенная повторно).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В течение февраля-апреля этого года ранее судимый лозовчанин  с помощью лома разбирал железнодорожные пути на одном участке железной дороги в Харьковской области и похищал специальные подкладки, которые объединяли рельсы. 

В прокуратуре отметили, что злоумышленник совершал кражи исключительно в утренние часы. Всего мужчина совершил 8 краж и похитил железнодорожного имущества на несколько тысяч гривен.

По информации руководителя Лозовской местной прокуратуры Игоря Билодеда, вору присудили 1,5 года лишения свободы.

 

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