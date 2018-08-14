В Харьковской области за кражи на железной дороге осудили лозовчанина

В Харьковской области суд признал виновным 35-летнего местного жителя по ч.2 ст. 185 УК Украины в систематическом разворовывании деталей железной дороги(кража, совершенная повторно).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В течение февраля-апреля этого года ранее судимый лозовчанин с помощью лома разбирал железнодорожные пути на одном участке железной дороги в Харьковской области и похищал специальные подкладки, которые объединяли рельсы.

В прокуратуре отметили, что злоумышленник совершал кражи исключительно в утренние часы. Всего мужчина совершил 8 краж и похитил железнодорожного имущества на несколько тысяч гривен.

По информации руководителя Лозовской местной прокуратуры Игоря Билодеда, вору присудили 1,5 года лишения свободы.