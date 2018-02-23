В Харьковской области за кражу задержали россиянку

23 февраля 2018 г. 11:47
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В ходе проведения операции «Мигрант» правоохранители задержали 53-летнюю гражданку России, которая украла из частного домовладения документы и деньги.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

В полицию обратился 55-летний мужчина и сообщил, что в его отсутствие  неизвестный проник в его дом и украл паспорт и деньги.

Правоохранители установили, что к краже причастна ранее судимая 53-летняя гражданка России. Похищенные деньги она планировала потратить на собственные нужды.

Вещественные доказательства полиция изъяла.

Следователем Краснокутского отделения полиции Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) УК Украины.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

 

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