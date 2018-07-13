В Харьковской области за надругательство над могилой задержали мужчину

В полицию от жительницы поселка Березовка Золочевского района поступило сообщение о том, что неизвестные повредили на кладбище могилу ее близких родственников.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили личность злоумышленника.

Им оказался 43-летний безработный ранее судимый местный житель.

Как выяснилось, злоумышленник похитил металлическое ограждение с могил, чтобы в дальнейшем продать, но его задержали полицейские.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 7 лет.