В Харьковской области за надругательство над могилой задержали мужчину

13 июля 2018 г. 14:43
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В полицию от жительницы поселка Березовка Золочевского района поступило сообщение о том, что неизвестные повредили на кладбище могилу ее близких родственников.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили личность злоумышленника.

Им оказался 43-летний безработный ранее судимый местный житель.

Как выяснилось, злоумышленник похитил металлическое ограждение с могил, чтобы в дальнейшем продать, но его задержали полицейские.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

 

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