В Харьковской области за разбой с угоном автомобиля отправился за решетку рецидивист

27 февраля 2018 г. 15:14
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Суд признал виновным  дважды судимого 31-летнего жителя Чугуевского района  по ч. 3. ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное с насилием, опасным для жизни потерпевшего).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Мужчина, который летом прошлого года вышел из тюрьмы, решил нажиться за счет соседа-пенсионера, который имеет автомобиль «Шевроле».

«Ночью, будучи навеселе, злоумышленник взял из дома топор и через забор проник на территорию чужого домовладения. Набросился на 65-летнего хозяина и, угрожая топором, потребовал ключи от гаража и автомобиля. Пенсионер вырвался и бросился на улицу звать людей на помощь. Между тем нападающий нашел в доме ключи, угнал автомобиль. Однако убежать не удалось. Угонщик не справился с управлением - въехал в столб и разбил автомобиль », - рассказал руководитель местной прокуратуры Дмитрий Колодинский.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы.

 

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