В Харьковской области за служебный подлог наказали следователя

05 марта 2018 г. 12:41
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В Харьковской области осудили следователя за фальсификацию материалов уголовного дела.

Соответствующее решение Харьковского районного суда Харьковской области  опубликовано в Едином госреестре судебных решений.

Приговор работнику правоохранительных органов суд вынес 21 февраля.

Соответствующее решение опубликовано в Едином госреестре судебных решений

Установлено, что мужчина, занимая должность следователя Липецкого отдела милиции ГУ МВД Украины в Харьковской области, внес в официальные документы заведомо ложные сведения.

Так, с 22 июня 2014 года мужчина проводил досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения легких телесных повреждений.

В конце июля 2014 года в служебном кабинете следователь провел следственный эксперимент с участием потерпевшей и судмедэксперта без участия понятых, что является обязательным условием действующего процессуального законодательства.

Далее следователь в протоколе проведения следственного эксперимента в качестве понятых указал двух человек, которые реально не присутствовали во время проведения следственного действия.

Кроме того,  он составил ложный протокол о предоставлении подозреваемому доступа к материалам досудебного расследования.

С учетом этих документов он составил и направил в суд обвинительный акт.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 366 УК Украины и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности на три года.

 

 

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