В Харьковской области за служебный подлог наказали следователя

В Харьковской области осудили следователя за фальсификацию материалов уголовного дела.
Соответствующее решение Харьковского районного суда Харьковской области опубликовано в Едином госреестре судебных решений.
Приговор работнику правоохранительных органов суд вынес 21 февраля.
Соответствующее решение опубликовано в Едином госреестре судебных решений
Установлено, что мужчина, занимая должность следователя Липецкого отдела милиции ГУ МВД Украины в Харьковской области, внес в официальные документы заведомо ложные сведения.
Так, с 22 июня 2014 года мужчина проводил досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения легких телесных повреждений.
В конце июля 2014 года в служебном кабинете следователь провел следственный эксперимент с участием потерпевшей и судмедэксперта без участия понятых, что является обязательным условием действующего процессуального законодательства.
Далее следователь в протоколе проведения следственного эксперимента в качестве понятых указал двух человек, которые реально не присутствовали во время проведения следственного действия.
Кроме того, он составил ложный протокол о предоставлении подозреваемому доступа к материалам досудебного расследования.
С учетом этих документов он составил и направил в суд обвинительный акт.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 366 УК Украины и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности на три года.