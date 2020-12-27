В Харьковской области за сутки - 213 новых случаев коронавируса и четыре смерти

В Харьковской области за сутки выявили 213 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 67868 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончался 1051 человек, за минувшие сутки умерли четверо заболевших.

При этом 54029 заболевших уже выздоровели (417 из них – за прошлые сутки), а 12788 жителей Харьковщины еще болеют, из них 208 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 69622 подозрения на коронавирус.

Напомним, сутками ранее в регионе зафиксировали 244 случая COVID-19, из них 140 – в Харькове.