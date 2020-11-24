В Харьковской области за сутки - 355 новых случаев коронавируса, 12 заболевших умерли

В Харьковской области за сутки выявили 355 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировано 51992 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 715 человек, за минувшие сутки умерли 12 заболевших.

При этом 23743 заболевших уже выздоровели (+1211 – за последние сутки), 27534 жителя Харьковщины еще болеют, из них 868 – в активной фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 53923 подозрения на заболевание.

Напомним, сутками ранее COVID-19 был выявлен у 236 жителей Харьковщины.