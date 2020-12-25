В Харьковской области за сутки - 629 новых случаев коронавируса, умерли 18 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 629 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 67417 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончался 1041 человек, за минувшие сутки умерли 18 заболевших.

При этом 52961 заболевший уже выздоровел (837 из них – за прошлые сутки), а 13415 жителей Харьковщины еще болеют, из них 226 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 69172 подозрения на коронавирус.

Напомним, сутками ранее в регионе зафиксировали 545 случаев COVID-19, за сутки умерли 15 заболевших.