В Харьковской области за сутки - 850 новых случаев коронавируса, девять заболевших умерли

В Харьковской области за сутки выявили 850 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте СНБО.
Так, согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине зарегистрировано 39559 заболевших COVID-19.
От осложнений, связанных с COVID-19, всего в регионе скончались 546 человек – за минувшие сутки умерли девять заболевших.
При этом 7295 заболевших уже выздоровели (+178 – за последние сутки), 31718 человек еще болеют.
Всего в регионе зафиксировано 41495 подозрений на заболевание.
Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был подтвержден у 711 человек.