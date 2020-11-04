В Харьковской области за сутки - 850 новых случаев коронавируса, девять заболевших умерли

04 ноября 2020 г. 9:30
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В Харьковской области за сутки выявили 850 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Так, согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине зарегистрировано 39559 заболевших COVID-19.

От осложнений, связанных с COVID-19, всего в регионе скончались 546 человек  – за минувшие сутки умерли девять заболевших.

При этом 7295 заболевших уже выздоровели (+178 – за последние сутки), 31718 человек еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 41495 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был подтвержден у 711 человек.

 

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