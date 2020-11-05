В Харьковской области за сутки - более семисот новых случаев коронавируса

В Харьковской области за сутки выявили 771 новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Так, согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине теперь зарегистрировано 40330 заболевших COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончался 551 человек, за минувшие сутки умерли пять заболевших.

При этом 7719 заболевших уже выздоровели (+424 – за последние сутки), 32060 человек еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 42265 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее коронавирус был выявлен у 850 жителей Харьковщины.